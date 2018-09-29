تعرف على التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام الشباب العماني بالبطولة العربية

يحل فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشباب العماني، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس زايد"، على ملعب السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في الساعة 7.00 مساءًا.

وتأتي التشكيلة المتوقعة للهلال أمام الشباب العماني على النحو التالي :



