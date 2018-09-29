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تعرف على التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام الشباب العماني بالبطولة العربية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:08 ص
تعرف على التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام الشباب العماني بالبطولة العربية
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عمر عبدالعزيز
 
يحل فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشباب العماني، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس زايد"، على ملعب السيب الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، في الساعة 7.00 مساءًا.
  
وتأتي التشكيلة المتوقعة للهلال أمام الشباب العماني على النحو التالي :

الخطة | 4-2-3-1

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك.

الوسط الدفاعي: سلمان الفرج - محمد كنو.

الوسط الهجومي والأجنحة: أندريه كارييو - محمد الشلهوب - سالم الدوسري.

الهجوم: عمر خريبين.
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