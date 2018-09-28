صحيفة إسبانية تطرح ستة أسئلة حول "ديربي مدريد".. تعرف عليها
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:50 معمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ستة أسئلة حول ديربي مدريد، حيث سيقوم أتليتكو مدريد بزيارة السانتياجو برنابيو في أسوأ لحظات بالنسبة لريال مدريد، ولذا فإن هناك العديد من الأسئلة التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل مباراة ديربي مدريد.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن فريق لوبيتيجي تلقى خسارة كارثية ضد إشبيلية، لكن يجب على اللاعبين أن يتعافوا في الوقت المناسب لمواجهة فريق أتليتكو المتواضع والطموح، وستكون واحدة من تلك المباريات التي ستشكل علامة فارقة في موسم الليجا.
وتأتي الأسئلة الستة على النحو التالي :
1- كيف سيتعافى ريال مدريد من خسارته أمام إشبيلية؟
كان لدى جولين لوبيتيجي رسالة واضحة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة ، وكان أحدهما عن الدوافع، وبعد هزيمتهم الغير متوقعة في استاد رامون سانشيز بيزخوان ، أعطى مدرب اللوس بلانكوس دوافع لفريقه في ديربي مدريد وكذلك في الدوري بشكل عام.
ويدرك لوبيتيجي جيدا أن دييجو سيميوني قد أحاط علما بخسارة ريال مدريد في الآونة الأخيرة ويعرف أنه إذا كانت هناك مباراة يمكن أن يكون فيها غياب الموقف حاسما ، فهذا هو الديربي.
2- هل يريد سيميوني الهيمنة على السانتياجو برنابيو؟
المدرب الأرجنتيني يميل إلى اتباع نهج بابلو ماشين وتكتيكاته، وهو استخدام الضغط العالي، وإحباط لوكا مودريتش و توني كروس على الاستحواذ على الكرة، ومع ذلك، يبدو أن سيميوني لديه أسلوب آخر يؤمن إيمانا راسخا به، وقد أثبت نجاحه، حيث أن فريق اللوس بلانكو لم يخسر مباراة واحدة في الدوري في برنابيو في السنوات الخمس الماضية.
ومع الأخذ في الاعتبار أن أفضل مستوى لـ ريال مدريد يأتي عندما يسيطر على الحيازة ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان مدرب أتليتكو سيعطي منافسيه مسؤولية الكرة أو إذا كان يريد تذكير سيرخيو راموس وزملائه بوقتهم المرعب في إشبيلية.
3- ما هي الشكوك في التشكيلة الأساسية؟
هناك بعض الشكوك فقط بالنسبة لريال مدريد ، حيث أن خسارة إيسكو بسبب مشكلة صحية واستعادة داني كارفاخال يعطي المدرب فكرة قوية عما ستكون التشكيلة الأساسية.
وربما يبدأ لوبيتيجي بـ كورتوا ، كارفاخال ، رافائيل فاران ، راموس ، ناتشو ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، غاريث بايل وكريم بنزيما وماركو أسينسيو، وفي هذا الأثناء، سيبدأ سيميوني على الأرجح بتوماس بارتي في خط الوسط بالإضافة إلى توماس ليمار ، ساؤول وكوكي.
4- من سيكون الأكثر ضررا من الهزيمة؟
بعد خسارته أمام اشبيلية وخسارته بالفعل أمام أتلتيكو في كأس الاتحاد الأوروبي، فإن لوبيتيجي هو المدرب الأكثر تضرراً من الهزيمة في مباراة الديربي، ولكن حتى في حالة فقدان النقاط الثلاث، لن يستبعد العمالقة الإسبان عن اللقب.
5- كيف يمكن لـ لوبيتيجي تعويض غياب إيسكو ومارسيلو؟
إنه تحد تكتيكي كبير لـ لوبيتيجي، بدون إيسكو ومارسيلو، عليه أن يعيد اختراع هجوم فريقه ضد منافس قام بالدفاع بـ شكل فني، سيغيب اللاعبات عن هذه المباراة الحاسمة، وسيحدد الفريق ما إذا كان باقي الفريق سيعوض غيابهم.
6- هل سيتألق بنزيما ودييجو كوستا في الديربي؟
بنزيما، على الرغم من تسجيله أربعة أهداف في الليجا، كان لديه بعض السوء في الأدوار الهجومية، وفي الوقت نفسه فإن دييجو كوستا على الرغم من مشاركته الكبيرة في الفوز بكأس السوبر، قد لعب في 15 مباراة دون تسجيل هدف واحد.
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