صحيفة إسبانية تطرح ستة أسئلة حول "ديربي مدريد".. تعرف عليها

وربما يبدأ لوبيتيجي بـ كورتوا ، كارفاخال ، رافائيل فاران ، راموس ، ناتشو ، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، غاريث بايل وكريم بنزيما وماركو أسينسيو، و

في هذا الأثناء، سيبدأ سيميوني على الأرجح بتوماس بارتي في خط الوسط بالإضافة إلى توماس ليمار ، ساؤول وكوكي.