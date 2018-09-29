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زي النهاردة بتاريخ 29-9-2018

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 29-9-2018
زي النهاردة بتاريخ 29-9-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 29-9-2018

أحــــــــــداث

1908 - "المؤتمر الدولي لحماية العمل" والمنعقد بمدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال الأقل من 14 سنة.

1911 - إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

1918 - استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.

1923 - بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

1939 - استسلام بولندا أمام الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.

1940 - وقوع مجزرة «بابي يار» بأوكرانيا والتي استمرت ليومين.

1960 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يفسد اجتماعًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما انفجر غاضبًا عدة مرات وقام بالضرب على الطاولة بكلتا يديه عدة مرات.

1962 - أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.

1971 - سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.

1988 - محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا.

1988 - منح جائزة نوبل للسلام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

1988 - إقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس كانافيرال بفلوريدا محملة بخمس رجال فضاء بمهمة دامت 4 أيام.

2002 - انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في بوسان، كوريا الجنوبية، بمشاركة 44 دولة.

2015 - حركةُ طالبان تُسيطر على مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز في شمال أفغانستان.

2015 - وكالة "ناسا" الأمريكية تؤكد وجود "سائل الحياة" (الماء) تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ.

مــــــــواليـــــــــد

106 ق.م. - بومبيوس الكبير، قائد عسكري روماني.

828 - علي بن محمد الهادي الإمام العاشر عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية.

1518 - تينتوريتو، رسام إيطالي.

1547 - ميغيل دي ثيرفانتس، كاتب إسباني.

1571 - كارافاجيو، رسام إيطالي.

1810 - إليزابيث غاسكل، روائية إنجليزية.

1864 - ميجيل دي أونامونو، كاتب إسباني.

1881 - لودفيج فون ميزس، اقتصادي نمساوي.

1899 - لاديسلاو جوزيف بيرو، مخترع أرجنتيني من أصل هنغاري.

1901 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء أمريكي من أصل إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.

1907 - جين أوتري، مغني أمريكي.

1920 - بيتر ميتشل، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1978.

1931 - جيمس كرونين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.

1932 - ميشال المر، سياسي لبناني.

1936 - سيلفيو برلسكوني، مالك ورئيس نادي إيه سي ميلان، ورئيس وزراء إيطاليا سابًقًا.

1941 - جون براور مينوش، أثقل إنسان على الإطلاق.

1942 - مير حسين موسوي، رئيس وزاء ووزير خارجية أسبق إيراني.

1943 - ليخ فاونسا، رئيس بولندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1983.

1949 - عثمان جنيح، لاعب كرة قدم تونسي سابق ورئيس نادي النجم الرياضي الساحلي لثلاثة عشر عام.

1951 - ميشال باشيلي، رئيسة تشيلي.

1959 - شذى سالم، ممثلة عراقية.

1961 - جوليا غيلارد، رئيسة وزراء أستراليا.

1966 - بوجار نيشاني، رئيس جمهورية ألبانيا.

1975 - ألبرت سيلاديس، لاعب كرة قدم إسباني.

1976 - أندري شيفتشينكو، لاعب كرة قدم أوكراني.

1977 - آلاء شاكر، ممثلة عراقية.

1980 - فهد الهنيدي، لاعب كرة قدم كويتي.

1980 - زاكري ليفي، ممثل أمريكي.

1981 - علي كنكوني، لاعب كرة قدم كويتي.

1982 - نواف النجم، ممثل كويتي.

1984 - بير ميرتساكر، لاعب كرة قدم ألماني.

1987 - فراس بقنه، ناشط ومقدم برامج يوتيوب سعودي.

وفيـــــــــات

1560 - الملك غوستاف الأول، ملك السويد.

1825 - دانيال شايز، متمرد أمريكي.

1839 - فريدرش موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني. ينسب له مقياس موس لصلابة المعادن.

1902 - إميل زولا، كاتب فرنسي.

1925 - ليون بورجوا، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1920.

1927 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.

1981 - بيل شانكلي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

1994 - الشاب حسني، مغني جزائري.

1997 -علي مراد فراشبندي، صحفي وكاتب ومؤرخ إيراني.

2008 - يوسف صبري أبو طالب، وزير الدفاع المصري سابقًا.

2010 - توني كيرتيس، ممثل أمريكي.

2010 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.

2012 - الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي.

2012 - هيبي كامارغو، ممثلة ومذيعة برازيلية.

2013 - كوثر العسال، ممثلة وكاتبة مصرية.

2015 - الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين.

أعيـــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات

عيد المخترعين في الأرجنتين.

اليوم العالمي للقهوة.
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