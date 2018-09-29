زي النهاردة بتاريخ 29-9-2018
السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 29-9-2018
أحــــــــــداث
1908 - "المؤتمر الدولي لحماية العمل" والمنعقد بمدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال الأقل من 14 سنة.
1911 - إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.
1918 - استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.
1923 - بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.
1939 - استسلام بولندا أمام الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.
1940 - وقوع مجزرة «بابي يار» بأوكرانيا والتي استمرت ليومين.
1960 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يفسد اجتماعًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما انفجر غاضبًا عدة مرات وقام بالضرب على الطاولة بكلتا يديه عدة مرات.
1962 - أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.
1971 - سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.
1988 - محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا.
1988 - منح جائزة نوبل للسلام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
1988 - إقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس كانافيرال بفلوريدا محملة بخمس رجال فضاء بمهمة دامت 4 أيام.
2002 - انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في بوسان، كوريا الجنوبية، بمشاركة 44 دولة.
2015 - حركةُ طالبان تُسيطر على مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز في شمال أفغانستان.
2015 - وكالة "ناسا" الأمريكية تؤكد وجود "سائل الحياة" (الماء) تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ.
مــــــــواليـــــــــد
106 ق.م. - بومبيوس الكبير، قائد عسكري روماني.
828 - علي بن محمد الهادي الإمام العاشر عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية.
1518 - تينتوريتو، رسام إيطالي.
1547 - ميغيل دي ثيرفانتس، كاتب إسباني.
1571 - كارافاجيو، رسام إيطالي.
1810 - إليزابيث غاسكل، روائية إنجليزية.
1864 - ميجيل دي أونامونو، كاتب إسباني.
1881 - لودفيج فون ميزس، اقتصادي نمساوي.
1899 - لاديسلاو جوزيف بيرو، مخترع أرجنتيني من أصل هنغاري.
1901 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء أمريكي من أصل إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.
1907 - جين أوتري، مغني أمريكي.
1920 - بيتر ميتشل، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1978.
1931 - جيمس كرونين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.
1932 - ميشال المر، سياسي لبناني.
1936 - سيلفيو برلسكوني، مالك ورئيس نادي إيه سي ميلان، ورئيس وزراء إيطاليا سابًقًا.
1941 - جون براور مينوش، أثقل إنسان على الإطلاق.
1942 - مير حسين موسوي، رئيس وزاء ووزير خارجية أسبق إيراني.
1943 - ليخ فاونسا، رئيس بولندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1983.
1949 - عثمان جنيح، لاعب كرة قدم تونسي سابق ورئيس نادي النجم الرياضي الساحلي لثلاثة عشر عام.
1951 - ميشال باشيلي، رئيسة تشيلي.
1959 - شذى سالم، ممثلة عراقية.
1961 - جوليا غيلارد، رئيسة وزراء أستراليا.
1966 - بوجار نيشاني، رئيس جمهورية ألبانيا.
1975 - ألبرت سيلاديس، لاعب كرة قدم إسباني.
1976 - أندري شيفتشينكو، لاعب كرة قدم أوكراني.
1977 - آلاء شاكر، ممثلة عراقية.
1980 - فهد الهنيدي، لاعب كرة قدم كويتي.
1980 - زاكري ليفي، ممثل أمريكي.
1981 - علي كنكوني، لاعب كرة قدم كويتي.
1982 - نواف النجم، ممثل كويتي.
1984 - بير ميرتساكر، لاعب كرة قدم ألماني.
1987 - فراس بقنه، ناشط ومقدم برامج يوتيوب سعودي.
وفيـــــــــات
1560 - الملك غوستاف الأول، ملك السويد.
1825 - دانيال شايز، متمرد أمريكي.
1839 - فريدرش موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني. ينسب له مقياس موس لصلابة المعادن.
1902 - إميل زولا، كاتب فرنسي.
1925 - ليون بورجوا، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1920.
1927 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.
1981 - بيل شانكلي، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
1994 - الشاب حسني، مغني جزائري.
1997 -علي مراد فراشبندي، صحفي وكاتب ومؤرخ إيراني.
2008 - يوسف صبري أبو طالب، وزير الدفاع المصري سابقًا.
2010 - توني كيرتيس، ممثل أمريكي.
2010 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.
2012 - الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السعودي.
2012 - هيبي كامارغو، ممثلة ومذيعة برازيلية.
2013 - كوثر العسال، ممثلة وكاتبة مصرية.
2015 - الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين.
أعيـــــــاد ومنـــــــاسبــــــــات
عيد المخترعين في الأرجنتين.
اليوم العالمي للقهوة.