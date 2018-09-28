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لافروف: روسيا بدأت بالفعل تزويد سوريا بمنظومة "إس-300"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:38 م
لافروف: روسيا بدأت بالفعل تزويد سوريا بمنظومة إس-300
إس-300
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وكالات
 
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو بدأت بالفعل تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

 يذكر أنه في 24 سبتمبر، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو عن إجراءات لزيادة أمن الجيش الروسي في سوريا ردا على تحطم طائرة "إيل —20"، والتي ألقت روسيا بالمسؤولية عن إسرائيل في هذه الحادثة.

ووفقاً للوزير الروسي، ستقوم موسكو، وفقا للتعليمات الرئاسية، بتجهيز مراكز قيادة أنظمة الدفاع الجوي السورية بأنظمة تحكم أوتوماتيكية، والتي تمتلكها القوات المسلحة الروسية فقط، وستقوم أيضا بتعمية الأجسام المعادية التي ستهاجم في الأراضي السورية.

وقال حينها إنه في غضون أسبوعين ستعطى سوريا "اس-300" مشيرا إلى أنه في عام 2013، وبطلب من إسرائيل، أوقفت روسيا شحنات "اس-300" إلى سوريا، "لكن الوضع تغير الآن، والخطأ ليس سببه روسيا".
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