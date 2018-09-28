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جوهر نبيل: شكرًا عمومية الأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:37 م
جوهر نبيل: شكرًا عمومية الأهلي
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الفجر الرياضي
 
قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الجمعية العمومية بالنادي دائمًا تضرب أروع مثل، وقدموا اليوم مشهدًا حضاريًا في الاجتماع غير العادي والذي انتهى بإعلان اعتماد لائحة النظام الأساسي.

وقال جوهر: “اعتدنا من أعضاء الأهلي الوقوف خلف النادي، ووعيهم وحرصهم على رسم مستقبل النادي. اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، جاء بمثابة رسالة تأكيد على هذا المعنى، وعلى انتماء وإخلاص الأعضاء لاسم وكيان النادي، ورغبتهم في تواجده دائمًا كرائد للأندية- ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي أكمل”.

وشدد جوهر، على أن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كان حريصًا على مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في خروج اللائحة إلى النور، وذلك من خلال الندوات التي عقدت في مقر الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، والتي أسفرت عن حالة من التفاعل الشديد من الأعضاء.

المزيد عن: لائحة النظام كورة كرة رياضة جوهر نبيل الاهلي
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