عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق موقعة ليفربول مع تشيلسي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يوم غدٍ السبت الموافق 29 سبتمبر.





وتقام موقعة ليفربول مع تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم غدٍ السبت والموافق 29 سبتمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت الإمارات.





ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بعد حصد العلامة الكاملة من المباريات التي لعبها بالدوري حتى الآن حيث لم يتلقى أي هزيمة، وفي المقابل تراجع تشيلسي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.





وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد صيام عن التهديف 3 مباريات مما جعله يتعرض لانتقادات.





كما تعادل تشيلسي مع وست هام يونايتد في الجولة الماضية سلبيًا ليفقد البلوز نقطتين مهمين في صراع قمة البريميرليج ويتراجع للمركز خلف المان سيتي برصيد 16 نقطة.





وسيتم إذاعة مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال البث المباشر عبر فضائية "beIN Sports 2 HD" الرياضية المشفرة.





وستذاع مباراة ليفربول مع تشيلسي عبر عدة قنوات مفتوحة مثل "Sport Klup 1 Serbia" وأيضًا "BT Sport 1 HD" الرياضية، بالإضافة إلى فضائية "RMC Sport 1"، و "Idman Azerbycan".





وتتواجد قناة "RMC Sport 1" الفرنسية عبر القمر الصناعي "Astra 1B-1H + 2C" عبر التردد 11934 والترميز 29700 استقطاب عمودي والتصحيح 2/3.





تابع البث المباشر لمباراة تشيلسي مع ليفربول بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.