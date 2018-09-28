جنرال موتورز والمنصور للسيارات يكشفا النقاب عن شيفرولية بولت الكهربائية لأول مرة في مصر

أعلنت شركتي جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات عن عرضها للسيارة شيفروليه بولت الكهربائية لأول مرة في مصر خلال فعاليات معرض أوتوماك فورميلا 2018 في دورته الخامسة والعشرين. جاء الإعلان على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مشاركة الشركتان في معرض أوتوماك فورميلا 2018 حيث حضر لفيف من مسؤولي شركة جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات على رأسهم كلاً من السيد جون روث -الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس طارق عطا -رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، وأنكوش ارورا-المدير التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمات ألقيت من قبل مسئولي الشركتين تبعها عرض لمواصفات السيارة الشيفرولية بولت الكهربائية، والذي تضمن إلقاء الضوء على مميزات السيارة، حيث تمتاز شيفروليه بولت الكهربائية بباقة من أحدث الابتكارات، وقد أحدثت بالفعل تحولاً جذرياً في عالم السيارات الكهربائية ضمن سوقها الأم وخارجها.

تعد السيارة بولت من أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق اليوم من حيث قدراتها العملية ومداها الطويل وتنافسية سعرها، حيث تستطيع سيارة شيفروليه بولت الكهربائية أن تقطع أكثر من 520 كيلومتر في عملية الشحن الواحدة، فضلاً عن قدرتها على السير لمسافة 150 كيلومتر بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط.

ويستمدّ نظام الدفع الكهربائي في شيفروليه بولت الكهربائية قوّته من إحدى أكثر البطاريات تطوراً على الإطلاق، والتي تبلغ سعتها 60 كيلوواط. وينتج المحرك الكهربائي للسيارة عزم دوران فوري يبلغ 360 نيوتن للمتر، وقوةً تعادل 204 حصان.

وعلق جون روث -الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط -خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "إن شيفروليه بولت الكهربائية هي سيارة مبتكرة ستحدد توجهات شيفروليه نحو المستقبل. وفي الواقع، تركت هذه السيارة بصمتها بالفعل في القطاع من خلال تقنياتها الرائدة، ومداها الطويل المريح، وتجربة قيادتها الممتعة. كما أنها استطاعت ان تجذب فئة جديدة من العملاء ".

وتابع: "لقد شهد سوق السيارات الكهربائية نمواً مرتفعاً على مستوى العالم، ونحن في جنرال موتورز العالمية نؤمن بضرورة العمل على منح مستقبل أفضل خالٍ من الانبعاثات تكون فيه السيارات تعمل بالكامل كهربائياً. ولذلك تعمل استراتيجية الشركة على طرح 20 طراز مختلف من السيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2023. وندرك جيدا أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، ونثق أن من خلال ما حققناه من نجاح على مدار 100 عام الماضية، سنتمكن من احداث فارق في مستقبل صناعة السيارات ومواكبة كل ما هو جديد في هذا القطاع الحيوي."

من جانبه، قال طارق عطا-رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا-إن العالم يتوجه الآن نحو الطاقة النظيفة وزيادة الرغبة في التخلص من السيارات المعتمدة على الوقود يوماً تلو الآخر للحد من الانبعاثات. وقد رأينا في إطار ريادة الشركة للقطاع واستراتيجية الدولة الطموحة التي تهدف لدخول عصر السيارات الكهربائية أن نقوم بخطوة بناءة لعرض السيارة شيفروليه بولت بمعرض أوتوماك فورميلا للتعرف على آراء الجمهور والاستماع لمقترحاتهم استعداداً لطرحها في السوق المصرية لاحقاً. نتمنى أن يسهم عرض السيارة في تلبية متطلبات العملاء في قطاع السيارات الكهربائية وهو القطاع الذي يشهد نمواً ملحوظاً على الصعيد العالمي."

وأعرب السيد أنكوش أرورا-المدير التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات-عن سعادته باستقبال السيارة الشيفرولية بولت لأول مرة في مصر. مؤكدا ان جميع العاملين بالقطاع متفائلين بالعصر الجديد الذي يشهده سوق السيارات بالعالم كله وكلنا ثقة ان مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال."

يذكر ان شيفروليه بولت الكهربائية هي منتج واحد من بين مجموعة متنوعة من المنتجات التي تأتي في إطار رؤية العلامة التجارية لتغيير ملامح قطاع التنقل في المستقبل، وتمضي إدارة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط بتصميمٍ وعزمٍ كبيرين بهدف تغيير ملامح قطاع السيارات في المنطقة، وتسعى العلامة التجارية شيفروليه، من خلال الأداء المتميز والقدرات العملية المذهلة لسيارة شيفروليه بولت الكهربائية إلى المساهمة في توفير تنقل مستدام وذكي.