عاجل.. الجمعية العمومية للأهلي توافق على مشروع لائحة النظام الأساسي بنسبة 87%

أعلن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي للأهلي، عدد الأعضاء الذين قاموا بالتصويت اليوم على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديد للقلعة الحمراء.





وأكد رئيس اللجنة القضائية بأن عدد الأعضاء الذين صوتوا اليوم على اللائحة بلغ 16138 عضو.





وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 أما الباطلة 139 صوتا، فيما وافق 13921 على مشروع اللائحة بنسبة 87%، بينما بلغ عدد الأصوات الرافضة 2087 بنسبة 13%.



