إغلاق 110 منشأة غذائية لوجود خطر داهم بمحافظة الدقهلية

أمر الدكتور مهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، غلق 110 منشأة غذائية لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





تأتي قرارات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملة التي قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي.





وأوضح المحافظ، أن الحملة قامت بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية، بلغت 304 منشأة شملت كمية من الأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 2195 كيلو أغذية، 423 لتر من المشروبات المتنوعة، بالإضافة إلى سحب 424 من العينات المختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، تحرير 202 محضر.





وشدد شاروبيم، على ضرورة تكثيف حملات المرور والتفتيش الميداني بمعرفة قطاع الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية على كل المحال والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.



