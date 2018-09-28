الزمالك يتعادل مع القادسية 1-1 ويتأهل لثمن نهائي البطولة العربية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره القادسية الكويتي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة بالكويت في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية .





وتخطى الزمالك عقبة الفريق الكويتي بهذه النتيجة بعد أن سجل هدف الزمالك في المباراة الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 82 من عمر المباراة وتعادل الفريق الكويتي في الوقت بدل الضائع عن طريق عامر معتوق ليتأهل الزمالك مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل في مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وبهاء مجدي وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة بهجمة مباغتة من الفريق الكويتي بدون خطورة على مرمى جنش ورد الزمالك بهجمة من الجبهة اليمنى لكنها تخرج بعيدا عن المرمى .





وفي الدقيقة السادسة يمرر فرجاني ساسي بينية رائعة من وسط الملعب لعمر السعيد الذي انطلق خلف دفاعات الفريق الكويتي لينفرد بالمرمى ناحية اليمين لكنه يسددها أعلى العارضة وتضيع معها فرصة محققة للزمالك .





وتوقفت المباراة حوالي 8 دقائق بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بوجود الوفد المصري في المقصورة الرئيسية للاستاد قبل أن تعود المباراة لتستأنف من جديد .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة من الجانب الأيمن ينفذها إبراهيم حسن يحولها كهربا برأسية قوية لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 18 من عمر المباراة .





وحاول بدر المطوع يقود هجمات فريق القادسية على دفاع الزمالك وخاصة من الجانب الأيمن ومرت كرة عرضية لعبها بكر لاعب القادسية لكنها تمر بدون خطورة في الدقيقة 25 من عمر المباراة .





ويمر النقاز من الجانب الأيمن ويمر داخل المنطقة ليتدخل الدفاع بإعاقة وإبعاد الكرة ويطالب النقاز بركلة جزاء فيما يشير الحكم لاستئناف اللعب في الدقيقة 27 بعدها تصل الكرة لكهربا الذي يمررها للسعيد لكنه يسددها تعلو العارضة من داخل المنطقة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .





وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين ويعود النقاز لمحاولة فتح جبهة هجومية بالجانب الأيمن ويمررها عرضية يحاول عليها كهربا والسعيد وترتد لفرجاني الذي سددها من خارج المنطقة لكن يشتتها الدفاع الكويتي بعيدا عن منطقة الخطورة في الدقيقة 36 من عمر المباراة .





ويفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب في منطقة الوسط ويتعرض بهاء مجدي لإعاقة من لاعب القادسية الذي يحصل على بطاقة صفراء للخشونة .





ويواصل النقاز قيادته لهجمات الزمالك من الجبهة اليمنى ويمرر عرضية متقنة تمر من أمام السعيد وأوباما لتضيع من جديد فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 43 من عمر المباراة .





ويراوغ النقاز من الجانب الأيمن ويمر من دفاع القادسية ويسددها بيسراه لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 44 من عمر المباراة .





ويحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع في ظل توقف المباراة ويمرر فرجاني ساسي بينية لكن يبعدها الدفاع قبل وصولها للسعيد .





ومن عرضية جديدة من الجانب الأيمن يحولها السعيد برأسه لكهربا الذي حاول إيداعها الشباك قبل أن يتدخل الدفاع والحارس ويحتسب الحكم ركلة حرة على مهاجم الزمالك .





وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك عن طريق النقاز وإبراهيم حسن الذي تعرض لإعاقة جديدة وبطاقة صفراء لمدافع القادسية وتتوالى المحاولات البيضاء لتسجيل هدف التقدم رغم الدفاع الكويتي .





وتمر اللحظات الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف .









ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك فرض سيطرته مبكرا فيما اعتمد القادسية على محاولة الانطلاق من الجانب الأيمن لكن بدون خطورة على مرمى الزمالك .





ويمرر كهربا عرضية متقنة للسعيد الذي حولها برأسية قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الكويتي في الدقيقة 50 من عمر المباراة .





ويتوغل أوباما من منطقة الوسط وسط دفاعات القادسية ليدخل المنطقة ويسددها بيسراه لكنها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 52 وسط محاولات مستمرة للزمالك لتسجيل هدف التقدم .





وفي الدقيقة 53 هجمة جديدة للزمالك وسقوط عمر السعيد داخل منطقة جزاء القادسية ومطالبة بركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستئناف المباراة .





ويكثف الزمالك من هجماته على مرمى الرشيدي حارس القادسية ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها طارق حامد ويسددها في الحائط البشري للقادسية ثم عرضية من طارق حامد يخرجها حارس القادسية وكادت ان تشكل خطورة على مرماه لكن الدفاع يشتتها بعد ذلك في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





ويحاول القادسية مبادلة الزمالك الهجمات خاصة عن طريق المتألق بدر المطوع فيما يرد الزمالك بمرتدة وحاول عمر السعيد المرور من مدافع القادسية لكن الكرة تطول منه وتصل في يد حارس القادسية في الدقيقة 61 من عمر المباراة .





ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها كهربا لكن دفاع القادسية يتصدى لها ثم تصل مرة اخرى الى كهربا ليمررها الى النقاز الذي يسددها لكن حارس القادسية يتصدى لها .





ويدفع الزمالك بمحمد إبراهيم بدلا من إبراهيم حسن لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الوقت المتبقي من المباراة كأول تغيير هجومي للفريق في الدقيقة 64 من عمر المباراة .





وتتواصل المحاولات البيضاء خاصة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز لكن لم تشكل خطورة على مرمى القادسية .





ويدفع الزمالك مجددا بثاني تغييراته بنزول محمد عنتر بدلا من كهربا على أمل تنشيط الجانب الهجومي وبالفعل يمنع القائم فرصة هدف رائع للزمالك بعد عرضية من محمد إبراهيم قابلها عمر السعيد بكعب القدم لكنها تصطدم بالقائم ثم يمسك بها الحارس بعد ذلك في الدقيقة 69 من عمر المباراة .





وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويسدد طارق حامد كرة قوية تعلو العارضة بقليل ويتواصل التدخل الفني من على المنطقة ويدفع الزمالك بآخر أوراقه الهجومية بالدفع بكاسونجو بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 77 من عمر المباراة .





ويهدر كاسونجو فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من الجانب الأيمن فشل مدافع القادسية في تشتييت الكرة ليقابلها كاسونجو بتسديدة قوية خرجت أعلى العارضة الى خارج الملعب في الدقيقة 79 من عمر المباراة .





وتترجم تغييرات المدير الفني السيطرة الهجومية للزمالك في الفترة الأخيرة وينجح كاسونجو البديل في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 82 من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من فرجاني ساسي الى النقاز الذي يمررها عرضية أرضية قابلها كاسونجو بيمناه في شباك القادسية معلنا عن تقدم الزمالك بهدف دون رد .





وترتفع حدة المباراة بعد هدف الزمالك ويحاول القادسية شن الهجمات على الدفاع الأبيض الذي منع الخطورة عن مرمى جنش ويشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه أوباما ليتم طرده ويلعب الزمالك اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين فقط .





ويتألق جنش ويتصدى لكرة كادت أن تخدعه وتسكن في شباك الزمالك ليحولها بأطراف أصابعه إلى خارج الملعب تصبح ركنية للقادسية في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة .





ومع الوقت بدل الضائع وبينما الزمالك يستعد للخروج من المباراة فائزا يرد القادسية بهجمة خاطفة تصل لعامر معتوق الذي سددها قوية على يمين جنش معلنا عن هدف التعادل الذي انتهى به اللقاء لكنه لم يمثل عقبة في تأهل الزمالك للدور التالي .



