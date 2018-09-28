ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ظهور كامل لمجلس الأهلي في "خيمة" التصويت على اللائحة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:31 م
ظهور كامل لمجلس الأهلي في خيمة التصويت على اللائحة
طباعة
علي نبوي
 
ظهر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل في الخيمة المخصصة للتصويت على لائحة النظام الجديدة بالقلعة الحمراء، وذلك عقب غلق باب التصويت.

وتواجد مجلس الإدارة داخل الخيمة بالكامل في انتظار إعلان نتيجة التصويت الذي أجراها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الجمعة.

وكان المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي للأهلي، قد أعلن اكتمال النصاب القانوني بعدما تجاوز العدد 12500 عضو.

المزيد عن: لائحة النظام ائحة النظام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
1
x
17:30
1
القادسية
الرائد
1
x
17:35
1
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
1
x
17:00
3
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
1
x
18:30
1
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
0
x
20:00
0
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
21:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
0
x
17:00
0
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 8:50:01 PM