ظهور كامل لمجلس الأهلي في "خيمة" التصويت على اللائحة

ظهر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل في الخيمة المخصصة للتصويت على لائحة النظام الجديدة بالقلعة الحمراء، وذلك عقب غلق باب التصويت.





وتواجد مجلس الإدارة داخل الخيمة بالكامل في انتظار إعلان نتيجة التصويت الذي أجراها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الجمعة.





وكان المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي للأهلي، قد أعلن اكتمال النصاب القانوني بعدما تجاوز العدد 12500 عضو.



