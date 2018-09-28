فيسبوك تطلق مبادرة جديدة لتعليم الطلاب "البرمجة" في الولايات المتحدة

أطلق فيسبوك برنامج التعليم المجانى عبر الإنترنت CodeFWD فى الولايات المتحدة لزيادة عدد الطلاب والطالبات المهتمات بتعلم برمجة الكمبيوتر، وقال مدير الشراكات التعليمية بفيسبوك، فى بيان حديث :"نعمل على عدد من المبادرات مثل CodeFWD لتنمية المواهب المتنوعة التى تدرس علوم الكمبيوتر بحيث يضم الجيل القادم عدد كبير من المبدعين التكنولوجيين الذين يأتوا من وجهات نظر متنوعة".





ووفقا لموقع "تك تايمز" الأمريكى، تم تصميم CodeFWD بالتعاون مع صانع الألعاب Sphero، لمتحدثى اللغة الإنجليزية والإسبانية على حد سواء، والمباردة عبارة عن برنامج من ثلاث خطوات حيث يقوم اختصاصيو التوعية والمنظمات بإدخال برمجة الكمبيوتر لطلاب الصف الرابع إلى الثامن، بالإضافة إلى إعداد المعلمين لتقديم أساسيات برمجة الكمبيوتر لطلابهم.



