رئيس اللجنة المشرفة على لائحة الأهلي يكشف عدد المصوتين بالعمومية

كشف المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة المشرفة على التصويت على لائحة النظام الجديدة بالنادي الأهلي عن عدد الأعضاء الذين قاموا اليوم بالتصويت على اللائحة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة بأن عدد الأعضاء تجاوز 14 ألف عضو واقترب من الوصول لـ15 ألف.

وعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحاً؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.