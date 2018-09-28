الزنك يسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع

سجلت أسعار الزنك أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الجمعة بعد هبوط مخزونات المعدن في شنغهاي إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، كما صعدت المعادن الصناعية الأخرى مع تحول المضاربين إلى الشراء.





وقال متعاملون إن الأسعار تخطت مستويات فنية وهو ما حفز على المزيد من المشتريات في يوم التداول الأخير للربع الثالث من العام.





وأظهرت بيانات أسبوعية أن مخزونات الزنك في المستودعات التي تراقبها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة هبطت 13.6 بالمئة إلى 29204 أطنان، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017.





وجاءت عقود الزنك القياسية في بورصة لندن للمعادن في مقدمة الرابحين مع صعودها 4.2 بالمئة لتغلق عند 2612 دولارا للطن وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس .





وينهي الزنك الربع الثالث منخفضا حوالي 8 بالمئة في ثالث خسارة فصلية على التوالي.





ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1.6 بالمئة لتغلق عند 2062 دولارا للطن بينما أغلقت عقود النحاس مرتفعة 1.2 بالمئة عند 6258 دولارا للطن.





وقفزت عقود الرصاص 1.3 بالمئة لتغلق عند 2036 دولارا للطن، لكنها تنهي الربع الثالث على هبوط قدره 15.5 بالمئة في أكبر خسارة فصلية منذ 2001.