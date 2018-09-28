حملات تفتيشية على 107 مكمورة فحم ومصنع بكفر الشيخ





قال الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية على مكامير الفحم بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة الكاملة على مصادر تلوث الهواء بشكل مكثف خلال فترة ما يسمى إعلاميا "السحابة السوداء" وذلك ضمن الإطار العام لاستراتيجية وزارة البيئة فى التعامل مع الظاهرة.





وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والمحليات على المكامير بقرى ومركز سيدى سالم، وأسفرت الحملات عن التفتيش على107 من مكامير وفواخير ومصانع طوب كفر الشيخ مكمورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





تابع صلاح، أنه تم عمل منظومة لتطوير مكامير الفحم وشملت تطوير 7 مكامير من إجمالي 55 مكمورة بكفر الشيخ، وطالبنا أصحاب المكامير التقليدية توفيق أوضاعهم البيئية والقانونية والتقدم بطلبات إلى المحافظات والثانية تحويل المكامير إلى أفران وصوب حرارية، حيث تم تنفيذ 9 صوب حرارية وفتح باب تلقي طلبات لتحويل المكامير التقليدية إلى أفران حرارية للحفاظ على البيئة، وجرى تزويد محافظة كفر الشيخ بـ 25 مفرمة حديثة لقش الأرز _ مرحلة أولى من إجمالي 200 مفرمة على مستوى وزارة البيئة.







