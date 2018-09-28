تعرف على موعد إنتهاء عقود نجوم برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن مواعيد إنتهاء عقود لاعبي برشلونة الأسباني بالكامل.





وأبرزت الصورة التي نشرتها الصحيفة الأسباني مواعيد إنتهاء عقود جميع اللاعبين، وأبرزهم، حارس مرمي الفريق تير شتيجن والذي ينتهي عقده في 2022، بينما ينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2021، كما ينتهي عقد لويس سواريز في نفس العام.





أما أومتيتي وكوتينيو ينتهي عقدهما في 2023، بينما ينتهي عقد جيرارد بيكيه في 2022.





وإليكم مواعيد إنتهاء عقود جميع لاعبي برشلونة كاملية:



