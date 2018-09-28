إنطلاق معض "إيريس 2018" للعقارت بالإمارات نوفمبر المقبل

أعلنت شركة "دوم" للمعارض المنظمة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار (إيريس 2018)، أن 125 شركة محلية وإقليمية وعالمية ستشارك في الدورة الـ10 من المعرض، التي تعقد خلال الفترة من الأول إلى الثالث من نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الدولي للمؤتمرات (أدنيك).





وقال المدير العام للشركة، أنطوان جورج، خلال مؤتمر صحافي، في أبوظبي، أمس، إن هناك تنوعاً في الشركات المشاركة في المعرض بحيث تشمل شركات تطوير عقاري وشركات تسويق واستشارات عقارية وشركات إدارة عقارات، فضلاً عن شركات تمويل عقاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 12 ألف زائر.





وأضاف جورج أن المعرض يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المواتية للمستثمر، والفرص الاستثمارية المتزايدة في الإمارات، موضحاً أن الهدف من تنظيم المعرض هو جذب مستثمرين من داخل الدولة وخارجها، للاطلاع على آخر مستجدات القطاع العقاري في الإمارات، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها أبوظبي والإمارات بصفة عامة، إضافة إلى تعريف الزائرين الى أهم المشروعات العقارية في عدد من الدول بغرض السكن أو الاستثمار، والمشروعات التي توفر الإقامة والمواطنة عبر الاستثمار العقاري.





وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد المعرض تسهيلات في السداد في شراء العقارات، علاوة على عروض لفوائد التمويل وتخفيضات سعرية على بعض العقارات المعروضة.





وذكر جورج أن مكتب أبوظبي للاستثمار سيشارك في فعاليات المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض، إذ سيكشف المكتب عن فرص الاستثمار العقاري في أبوظبي، واستعراض التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالقطاع، لاسيما بعد صدور قوانين الإقامة الجديدة.





وأفاد بأن المكتب سيقدم معلومات شاملة حول كل ممارسات الأعمال التجارية في أبوظبي للمستثمرين المحتملين، خصوصاً في المجال العقاري، والربط مع أصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص، ومساعدتهم في تحديد الشركاء الاستراتيجيين المحليين لتحقيق أقصى قدر من التعاون المحلي من أجل الاستثمار الناجح، وذلك بالإضافة إلى التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة لتسهيل الإجراءات لممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي.





ولفت جورج إلى أن السوق العقارية في أبوظبي تتميز بالقوة والمرونة.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتمويل، كريس تايلور، إن العقد الماضي شهد نضجاً عاماً في سوق العقارات الإماراتية بلغ ذروته العام الماضي مع تحول في عملية التمويل لمعظم النشاطات العامة من خلال الرهون العقارية، عبر عدد من الإمارات، لافتاً الى أن الزيادة في معاملات الرهن العقاري في الدولة تعكس وجود سوق عقارات أكثر استقراراً وتوازناً.





وأوضح أن تحول سوق المستخدم النهائي والاستثمار طويل الأجل ما هو إلا انعكاس للجهود الحكومية التحفيزية الأخيرة التي تركز على تحسين جاذبية الإمارات، سواء بالنسبة للشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستثمرين العقاريين على المدى الطويل، ما يسهم في تعزيز الطلب على المنتجات والخدمات المالية، ومواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة ومرنة ذات صلة بالمتعاملين، لدعم نمو السوق المستمر.