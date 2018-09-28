عمرو مرعي يقود النجم الساحلي للتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم، عقب فوزه 3-1 على مضيفه الرمثا الأردني اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 للمسابقة.





وكرر النجم الساحلي تفوقه على منافسه الأردني، بعدما سبق له الفوز بالنتيجة ذاتها على الرمثا في مباراة الذهاب التي جرت بتونس في 11 أغسطس (آب) الماضي، ليفوز 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود عن جدارة واستحقاق.





تقمص صدام بن عزيزة دور البطولة في المباراة، بعدما سجل الهدفين الأول والثاني للنجم في الدقيقتين 7 و23، قبل أن يضيف المصري عمرو مرعي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 39.





وتكفل خالد الدردور بتسجيل هدف الرمثا الوحيد في الدقيقة 40.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد بعضاً من الاتزان للنجم، الذي تلقى ضربة موجعة بخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على يد مواطنه الترجي.



