واردات اليابان من النفط الكويتي ترتفع لأعلى مستوياتها

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، ان واردات اليابان من النفط الخام الكويتي قفزت بنسبة 34 بالمئة خلال أغسطس الماضي على اساس سنوي لتصل الى 28ر8 مليون برميل مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال أربعة شهور.





واوضحت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان واردات الدولة من النفط الخام الكويتي بلغت خلال الشهر الماضي نحو 267 ألف برميل يوميا لتصبح بذلك الكويت رابع أكبر مزود لليابان بالنفط.





وأضافت ان ذلك هو اعلى مستوى تصل اليه واردات اليابان من النفط الكويتي منذ شهر ابريل الماضي الذي بلغت خلاله الواردات 77ر8 مليون برميل (292 ألف برميل يوميا).





وذكرت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 9ر5 بالمئة على أساس سنوي الى 39ر3 مليون برميل يوميا مسجلا اول زيادة له خلال ثلاثة شهور.





وقالت ان واردات الشرق الاوسط شكلت نسبة 2ر89 بالمئة من اجمالي واردات اليابان من النفط خلال أغسطس الماضي وذلك بزيادة نسبتها 4ر1 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.





واستمرت المملكة العربية السعودية في احتلال المرتبة الاولى بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان رغم تراجع صادراتها خلال أغسطس الماضي بنسبة 1ر14 بالمئة على اساس سنوي الى 16ر1 مليون برميل يوميا تليها دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني باجمالي مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 2ر14 بالمئة.





وجاءت قطر في المرتبة الثالثة باجمالي 289 ألف برميل يوميا فيما حلت ايران في المركز الخامس باجمالي 177 ألف برميل يوميا.



