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"بكري" في ذكرى رحيل "عبدالناصر": قدم العون لجمع حركات التحرر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:51 م
بكري في ذكرى رحيل عبدالناصر: قدم العون لجمع حركات التحرر
جمال عبدالناصر
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي مصطفي بكري، في ذكرى رحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر إن 48 عامًا مضت علي رحيل الزعيم الذي ظل يدافع عن الأغلبية الكادحة حتي اللحظات الأخيرة في عمره.

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، علي فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، إن عبدالناصر قدم العون لجمع حركات التحرر في أفريقيا، والعالم العربي ودول العالم الثالث، واصفًا إياه بأنه القائد الأقرب لصفوف الجماهير الفقيرة، وعبر عن آمالهم وطموحاتهم، وانحاز إلي خيراتهم الاجتماعية.

وأضاف الزعيم خرج ليعلن تحمله المسئولية كاملة عن هزيمة 1967، وقرر أن يعود لصفوف الجماهير، لكن الشعب المصري العظيم انطلق في الشوارع ليناشده بالعودة عن الاستقالة.
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