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الشحات يقود العين أمام شباب الأهلي دبي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:36 م
الشحات يقود العين أمام شباب الأهلي دبي
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علاء خليف
 
تواجد الدولي المصري حسين الشحات علي رأس التشكيل الأساسي لفريق العين الذي سيخوض على أثره مباراة شباب الاهلى دبى التى تنطلق بعد قليل ملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإماراتي.

وجاء تشكيل العين لمواجهة شباب الأهلي دبي كالتالي:

خالد عيسي - اسماعيل أحمد - عامر عبد الرحمن - كايو فرنانديز - ماركوس بيرج - بندر الأحبابي - أحمد برمان - محمد عبد الرحمن - محمد أحمد - تسوكاسا شيوتاني - حسين الشحات.

المزيد عن: مباراة الشباب كورة كرة شباب أهلي دبي رياضة حسين الشحات
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