حسن مسعود يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي

تواجد العميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر بالنادي الأهلي، في المقر الرئيسي بالجزيرة؛ للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.





وأشاد مسعود بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، مؤكدا أن المظهر العام ممتاز للغاية، كما أثنى على عملية انتقال الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بأوتوبيسات مخصصة، مشيدا بتواجد الأوتوبيسات أمام الفرعين قبل حضور الأعضاء بوقت كافٍ.



