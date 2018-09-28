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حسن مسعود يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:40 م
حسن مسعود يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي
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علي نبوي
 

تواجد العميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر بالنادي الأهلي، في المقر الرئيسي بالجزيرة؛ للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.


وأشاد مسعود بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، مؤكدا أن المظهر العام ممتاز للغاية، كما أثنى على عملية انتقال الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بأوتوبيسات مخصصة، مشيدا بتواجد الأوتوبيسات أمام الفرعين قبل حضور الأعضاء بوقت كافٍ.


ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحاً، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

المزيد عن: لائحة النظام رياضة حسن مسعود الأهلي
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