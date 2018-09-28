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بشرى سارة.. 400 جنيه زيادة شهرية للعاملين في هذه الجهات الحكومية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:09 م
بشرى سارة.. 400 جنيه زيادة شهرية للعاملين في هذه الجهات الحكومية
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
كشفت مصادر رسمية في مجلس إدارة البريد المصري، بأنها قد قررت زيادة حافز التخصيص لجميع العاملين الذين حصلوا عليه بمبلغ 400 جنيه شهريًا، وذلك بالنسبة للعاملين الذين لا يحصلون على حافز التخصص سيتم زيادة حافز التميز بمبلغ 400 جنيه شهريًا، على أن لا يتم الجمع بين الزيادتين، وتصرف الزيادة المشار إليها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر الإعلامية، بأن هذه الأمور تأتي في الوقت الذي يحرص فيه مجلس إدارة البريد المصري على توصيل رسالة إلى جميع العاملين في الهيئة بأنه يقف في صفهم ويدعمهم، ويقدر الجهود المبذولة منهم وهذا في ظل ظل حرص العاملين للوصول إلى مستوى متميز في أداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب ما تم تأكيده من قبل الجهات الرسمية في هيئة البريد المصري، فإنه من المتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة الشهرية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

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