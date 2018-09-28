تعرف على أهمية مشاركة وزير الخارجية في ملتقى الحضارات بنيويورك

قال زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في منتدى الحضارات بنيويورك أمر إيجابي، حيث يقدم المنتدى نموذج مشرف للتعايش السلمي بين كافة الحضارات.





وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن منتدى الحضارات صورة حية لنبذ الإرهاب، ويؤكد أن الدول المشاركة في المنتدى عازمة على القضاء على الإرهاب الذي يستهدف حياة الإنسان.



