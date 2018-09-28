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تعرف على أهمية مشاركة وزير الخارجية في ملتقى الحضارات بنيويورك

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:56 م
تعرف على أهمية مشاركة وزير الخارجية في ملتقى الحضارات بنيويورك
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هدى عبدالرازق
 
قال زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في منتدى الحضارات بنيويورك أمر إيجابي، حيث يقدم المنتدى نموذج مشرف للتعايش السلمي بين كافة الحضارات.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن منتدى الحضارات صورة حية لنبذ الإرهاب، ويؤكد أن الدول المشاركة في المنتدى عازمة على القضاء على الإرهاب الذي يستهدف حياة الإنسان.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية نجحت في استعادة دور مصر البارز إقليميا ودوليا، منوهًا بأن مصر أصبح لها جهود حثيثة على مستوى كل قضايا المنطقة.
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