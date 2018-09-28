"فايننشال تايمز" البريطاني يتفوق في أدائه على سائر بورصات أوروبا

انخفضت الأسهم البريطانية قليلا في التعاملات الصباحية، ال‬يوم الجمعة، بينما منيت بورصات أخرى في القارة بخسائر أكبر بعدما وضعت الحكومة الإيطالية عجزا مستهدفا في ميزانيتها بأكثر من المتوقع على نحو قد يضع روما على مسار التصادم مع بروكسل.





وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بينما خسر مؤشر منطقة اليورو (ستوكس 50) 0.8 بالمئة، في حين هوى مؤشر بورصة ميلانو 2.4 بالمئة.





والمؤشر فايننشال تايمز على مسار تحقيق مكسب شهري نسبته 1.3 في المئة.





وجاء الضغط الأكبر من أسهم القطاع المالي، حيث هبط سهم مجموعة آر.إس.ايه للتأمين ثمانية في المئة بعد أن أعلنت عن خسارة قيمتها 70 مليون جنيه استرليني (91.43 مليون دولار) في الربع الثالث بسبب الطقس السيء والمطالبات الكبيرة.



