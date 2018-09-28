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شرطة المرافق تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات بالجيزة (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:40 م
شرطة المرافق تواصل حملاتها لإزالة الإشغالات بالجيزة (صور)
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
تواصل شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي، مدير إدارة شرطة المرافق، حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، بمنطقتي الجيزة والدقي.
 

وأسفرت الحملات التي قادها المقدم أحمد الدسوقي، والرائد أحمد فوزي، والملازم أول روماني جيد، عن إزالة عدد من الأكشاك والتعديات على الطرق والباعة الجائلين، وإغلاق مقاهٍ غير مرخصة، وإزالة لوحات معدنية، وعربات بيع مأكولات، وغيرها من الإشغالات.


وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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