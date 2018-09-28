رئيس مركز المنيا يناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الجماهيري الأول (صور)

عقد المهندس محمد سيد على رئيس مركز المنيا اللقاء الجماهيري الأول بقاعة مجلس المدينة بحضور النواب ومديرى المديريات الخدمية حيث تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بالكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وذلك تنفيذا ً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتعامل المباشر مع المواطنين والالتحام بمشاكلهم على أرض الواقع.





شدد رئيس المركز خلال اللقاء علي ضرورة أن يعرف المواطن أن له الحق الكامل في إيصال صوته للمسئولين في جميع المجالات، وكل مسئول عليه ايجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.