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واشنطن تسلم سيؤول رفات 64 جندياً من قتلى الحرب الكورية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:20 ص
واشنطن تسلم سيؤول رفات 64 جندياً من قتلى الحرب الكورية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
سلمت السلطات الأمريكية لنظيرتها الكورية الجنوبية، رفات 64 جندياً كورياً جنوبياً قتلوا أثناء الحرب الكورية في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة، في مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن رفات الـ64 جندياً، عثر عليهم في عملية تنقيب مشتركة نفذت بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الفترة بين 1996 و2005 في الأراضي الشمالية، مشيرة إلى أن هذا أكبر حجم تعيده الولايات المتحدة.

وأضافت أن الفرق المختصة في وزارة الدفاع الجنوبية ونظيرتها الأمريكية، أجرت عمليات تحديد هوية أصحاب الرفات الشهر الماضي، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الرفات يعود لـ64 جندياً كورياً جنوبياً.

ويأتي ذلك بعد مرور شهرين من استلام رفات 55 جندياً أمريكياً من كوريا الشمالية، في الأول من أغسطس الماضي، حسبما ذكر نائب رئيس الوكالة جون كريتز.

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