حكايات اليوم.. ظاهرة خسوف القمر الدامي.. ورحيل "عبد الناصر"

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، فضلًا عن اليوم العالمي لداء الكلب.

اغتيال بومبيوس الكبير

في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 48 ق.م، اغتال بومبيوس الكبير بعد هبوطه إلى مصر بأمر من بطليموس الثالث عشر.

بومبيوس بن القائد الكبير جاليونيوس بومينيوس الذي قاد الحرب في إيطاليا بن استرابون وقد شارك ابنه بومبيوس في هذه الحرب الكبير.

ولد عام 106 ق.م في روما وتوفي عام 46 ق.م في الفرما أحد القادة العسكريين الذين برزوا في آواخر عصر الجمهورية الرومانية وهو ينحدر من أسرة رومانية عريقة.

"السادات" يتسلم رئاسة مصر

وفي مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1970، محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وذلك كونه يتولى منصب نائب الرئيس.

حكم بحبس هشام طلعت

وفي مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 2010، الحكم بالسجن 15 عامًا على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لتورطه في التحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 بعد أن حكم عليه بالإعدام.

ظاهرة خسوف القمر الدامي

وفي 2015م، وقعت ظاهرة خسوف القمر الدامي التي شهدت في أغلب أقطار إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا.

هو ثاني خسوف للقمر في سنة 2015، إضافة إلى كونه كلي، هذا الخسوف هو الأخير في الرباعيات القمرية، وهي سلسلة من أربعة أخسفة متتالية بين كل واحد منها مدة ستة أشهر، الأخسفة الثلاثة السابقة وقعت في 15 أبريل 2015، و8 أكتوبر 2014، و4 أبريل 2015.

وفي هذا الخسوف كان القمر أكبر من العادة، وكان فقط 59 دقيقة بعد اقترابه من النقطة الأقرب من الأرض في 2015 في أقصى خسوفه، وهذه اللحظة تسمى عادة قمر عملاق.

جمال عبد الناصر

ورحل جمال عبد الناصر حسين، عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1970م، و هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته.

وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، التي أطاحت بالملك فاروق، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة.

وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم وبعد ذلك وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة، قام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه بالجيش تولى رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية باستفتاء شعبي يوم 24 يونيو 1956.

أدت سياسات عبد الناصر المحايدة خلال الحرب الباردة إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية، التي سحبت تمويلها للسد العالي، الذي كان عبد الناصر يخطط لبنائه.

اليوم العالمي لداء الكلب

وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تخصص منظمة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات أيامًا عالمية أو دولية لمواضيع محددة لجلب انتباه الناس في العالم إليها، كتخصيص اليوم العالمي لداء الكلب.