خبير معلوماتي: قانون مكافحة تكنولوجيا المعلومات ليس تكميما للأفواه

قال المهندس وليد حجاج، خبير تكنولوجيا معلومات، إن قانون مكافحة الجريمة الاليكترونية ليس تكميمًا للأفواه، وليس له علاقة بالشائعات.





وأشار "حجاج"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى إن هناك جرائم ارتكبت خلال الفترة الماضية وخرج المتهم منها براءة بسبب تغيير تاريخ الدليل الرقمي، منوهًا بأن القانون الجديد سيعالج هذا التشوه.



