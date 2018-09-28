الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بالجمعية العمومية ويدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي بالأهلي

قام خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنادي، حيث قام بتسجيل اسمه في كشوف الحضور، وقام بالتصويت على اللائحة.





وتواجد الدرندلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وسط أعضاء النادي؛ لمتابعة سير عملية تسجيل الأسماء في كشوف الحضور بعمومية النادي، والتأكد من عدم وجود أية أزمات أو معوقات وتوفير كل سبل الراحة.



