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الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بالجمعية العمومية ويدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي بالأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:08 ص
الدرندلي يوقع في كشوف الحاضرين بالجمعية العمومية ويدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي بالأهلي
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علي نبوي
 

قام خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالتسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنادي، حيث قام بتسجيل اسمه في كشوف الحضور، وقام بالتصويت على اللائحة.


وتواجد الدرندلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وسط أعضاء النادي؛ لمتابعة سير عملية تسجيل الأسماء في كشوف الحضور بعمومية النادي، والتأكد من عدم وجود أية أزمات أو معوقات وتوفير كل سبل الراحة.


ويعقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات

المزيد عن: لائحة النظام كورة رياضة الدرندلي الأهلي
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