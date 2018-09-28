"سي إن إن": انخفاض تصنيف قطر العسكري إلى المركز 100 عالميًا





انخفض تصنيف قطر في قائمة "Global Fire Power" للقوى العسكرية حول العالم من المركز 91 عام 2017 إلى المركز 100 عام 2018.





كما تراجع ترتيبها إلى المركز الرابع عشر بالمنطقة، مع تواصل المقاطعة العربية، التي بدأت في يونيو عام 2017؛ بسبب دعم الدوحة "الإرهاب في المنطقة".





وتقدر ميزانية الدفاع القطرية بـ1.9 مليار دولار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 168 مليار دولار، بحسب "CNN".





وشكلت قوتها العسكرية 12 ألف فرد، فيما افتقرت الدوحة إلى وجود قوات احتياطية.





وتمثلت القوة الجوية للدوحة في 15 طائرة هجوم، و42 طائرة نقل، و31 طائرة تدريب، إلا أنها افتقرت إلى مروحيات الهجوم، والغواصات البحرية.



