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إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:29 ص
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
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علي نبوي
 
شهد مقر الجزيرة بالنادي الأهلي، إقبالاً كثيفاً من أعضاء النادي، في اللحظات الأولى لفتح أبواب التصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة .

واصطف أعضاء الأهلى في طوابير طويلة؛ من أجل الدخول إلى خيمة التصويت، بشكل منظم للغاية، مؤكدين سعادتهم بالمشاركة في إقرار مستقبل النادي بأنفسهم.

وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دعا أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في التصويت على مشروع اللائحة الجديدة، والتواجد بأعداد كبيرة؛ لكى تكون الجمعية العمومية الحالية هي الأكبر في تاريخ الأندية المصرية.
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
إقبال كثيف من أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة (صور)
المزيد عن: لائحة النظام خيمة التصويت النادي الأهلي الجمعية العمومية الأهلي
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