"المالية" تصدر موازنة المواطن للعام الخامس على التوالي

تصدر وزارة المالية، اليوم، موازنة المواطن للعام الخامس على التوالى وذلك لإشراك المواطنين فى رؤية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، حيث تهتم وزارة المالية بنشر هذا التقرير إيمانًا منها بأن المواطن له الحق فى أن يتعرف على موازنة بلده بلغة مبسطة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.





وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تقرير موازنة المواطن يتم نشره سنويًا في نهاية شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد من قِبل مجلس النواب ورئيس الجهورية، ويهدف هذا التقرير إلى الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة وشرح أهم توجهات السياسة المالية ومراحل إعداد الموازنة والسياسات الضريبية وغير الضريبية والبرامج الإجتماعية.





وأضاف، أن إصدار موازنة المواطن يؤكد على الشفافية التي تتمتع بها سياسات الوزارة والتي تتمثل في وضوح الأرقام التي تُعلن عنها وتتداولها التقارير والمنظمات الدولية والمستثمرين عن أوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، موضحًا أن نجاح هذا البرنامج الإصلاحي لن يستمر دون مساندة ودعم وتفهم المواطن لكل بنود الموازنة.





وأوضح الوزير أن استمرار نشر التقارير المماثلة يؤدي إلى صعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بعد أن قفز 25 نقطة مئوية فيع ام 2017 ليصل بذلك تقييم مصر إلى المتوسط العالمي بعد 6 سنوات من التراجع، وهذه النتيجة تقوم بإصدارها شراكة الموازنة الدولية لقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.





وأكد د.معيط أن تقرير موازنة المواطن يعد من أهم التقارير الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل المجتمعي الدائم بجانب تحقيق التفاعل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.





ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن هذا التقرير يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الأمن للبلاد حرصًا من الوزارة للإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر ومعلن مسبقًا يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري مما يساهم في تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار.





وأضاف كجوك إننا حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطن في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.



