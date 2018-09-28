انطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. الاثنين المقبل

يطلق مركز تحديث الصناعة، الاثنين المقبل، البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بمقر اتحاد الصناعات.





ويأتى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، نتاج مجهودات للجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات والتى يتولى رئاستها المهندس حسام فريد، وذلك فى ظل اهتمام بالغ بتعزيز التصنيع المحلى والذى يعد المساهم الأكبر فى معدل نمو الاقتصاد العالمى والقاسم المشترك بين تجارب التنمية والتقدم المنتشرة حول العالم.





وتعد خطوة إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى المرحلة الثانية بعد إطلاق لجنة التعميق المحلى مبادرة "مصر تصنع" نهاية العامة الماضى، والتى استهدفت وقتها تشجيع الصناعة الوطنية وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجارى المصرى وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية.