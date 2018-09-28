ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

انطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. الاثنين المقبل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:20 ص
انطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. الاثنين المقبل
عمرو نصار- وزير الصناعة
طباعة
أحمد الشيخ
 
يطلق مركز تحديث الصناعة، الاثنين المقبل، البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بمقر اتحاد الصناعات.

ويأتى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، نتاج مجهودات للجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات والتى يتولى رئاستها المهندس حسام فريد، وذلك فى ظل اهتمام بالغ بتعزيز التصنيع المحلى والذى يعد المساهم الأكبر فى معدل نمو الاقتصاد العالمى والقاسم المشترك بين تجارب التنمية والتقدم المنتشرة حول العالم.

وتعد خطوة إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى المرحلة الثانية بعد إطلاق لجنة التعميق المحلى مبادرة "مصر تصنع" نهاية العامة الماضى، والتى استهدفت وقتها تشجيع الصناعة الوطنية وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجارى المصرى وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية.
المزيد عن: وزارة الصناعة التصنيع المحلي الاقتصاد المصري أخبار مصر أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 10:10:30 AM