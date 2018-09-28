"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة حتى الأحد القبل

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى يوم الأحد القادم.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة سترتفع بمعدل 4 درجات على القاهرة والوجه البحري، وستصل درجة الحرارة على جنوب البلاد إلى 45 درجة.

ونوه بأن ارتفاع الحرارة يصاحبة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مختلف أنحاء البلاد، محذرًا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

