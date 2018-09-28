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18 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:06 ص
18 لاعبا في قائمة الاتحاد لمواجهة وادي دجلة
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الفجر الرياضي
 
أعلن حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري المصري.
 
وتولى طولان الإدارة الفنية لزعيم الثغر، خلفًا لمحمد عمر الذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام الداخلية.
 
وجاءت قائمة الاتحاد كاملة، كالتالي:
 
حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمود الزنفلي.
 
الدفاع: أحمد مجدي، رمزي خالد، ويلسون، محمد بازوكا، محمود رزق، محمد ناصف.
 
الوسط: أحمد الألفي، عاشور الأدهم، نور السيد، خالد الغندور، ديديه كوريه، أحمد داوودا.
 
الهجوم: جدو، خالد قمر، بناهيني، رزاق سيسيه.

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