أسامة نبيه يرد على مقولة منتخب صلاح وطلب رحيل كوبر (فيديو)

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن حالة محمد صلاح الفنية جعلت الجماهير تطلق على المنتخب بأنه منتخب صلاح، وأن هذا الأسم لم يكن يزعج الجهاز الفني.

وقال نبيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "كل لاعب كان محمد صلاح في مركزه، وهذا ما حاولنا إيصاله للاعبين في المنتخب".

وواصل: "كل ما تردد عن رغبة محمد صلاح في رحيل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر لا أساس له من الصحة، وأن صلاح لم يطالب بإشراك لاعبين أو تغيير طريقة الفريق".

وأضاف أسامة نبيه: "الحالة الوحيدة التي تدخل فيها اللاعبين قبل بطولة إفريقيا في الجابون، وأن اللاعبين أجمعوا علي ضرورة وجود حمادة طلبه في هذ البطولة".

وتابع: "الجهاز الفني للمنتخب كان غير مدعوم إعلاميا، والجميع صدر للجماهير أن المنتخب طريقته دفاعية وعقيمة هجوميا، فأصبحنا نحقق نتائج إيجابية دون مساندة".