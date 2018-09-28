ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أسامة نبيه يرد على مقولة منتخب صلاح وطلب رحيل كوبر (فيديو)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:03 ص
أسامة نبيه يرد على مقولة منتخب صلاح وطلب رحيل كوبر (فيديو)
اسامة نبيه
طباعة
أحمد عصام
 

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن حالة محمد صلاح الفنية جعلت الجماهير تطلق على المنتخب بأنه منتخب صلاح، وأن هذا الأسم لم يكن يزعج الجهاز الفني.

 

وقال نبيه في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "كل لاعب كان محمد صلاح في مركزه، وهذا ما حاولنا إيصاله للاعبين في المنتخب".

 

وواصل: "كل ما تردد عن رغبة محمد صلاح في رحيل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوبر لا أساس له من الصحة، وأن صلاح لم يطالب بإشراك لاعبين أو تغيير طريقة الفريق".

 

وأضاف أسامة نبيه: "الحالة الوحيدة التي تدخل فيها اللاعبين قبل بطولة إفريقيا في الجابون، وأن اللاعبين أجمعوا علي ضرورة وجود حمادة طلبه في هذ البطولة".

 

وتابع: "الجهاز الفني للمنتخب كان غير مدعوم إعلاميا، والجميع صدر للجماهير أن المنتخب طريقته دفاعية وعقيمة هجوميا، فأصبحنا نحقق نتائج إيجابية دون مساندة".

المزيد عن: مدرب منتخب مصر رياضة الاخبار الرياضية اسامة نبيه اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 6:50:08 AM