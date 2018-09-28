ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28 سبتمبر 2018"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:10 ص
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28 سبتمبر 2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العذراء- 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العذراء:
روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا. قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض. 
المزيد عن: حظك اليوم برج العذراء اليوم برج العذراء الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 6:50:08 AM