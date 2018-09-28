عمر مهنا: كافة الشركات الأمريكية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي



وأضاف "مهنا"، في مداخلة مع قناة "دريم" الفضائية، أن السيسي أكد أن مصر هي الدولة الأفريقية الأولى في استقبال الاستثمارات الأمريكية، وأشادت كافة الشركات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت على ثقتها باقتصاد مصر.



وأوضح أن وفدًا كبيرا يمثل 50 شركة أمريكية سيزور مصر في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، وكل ذلك سببه الإصلاحات الاقتصادية وحل مشاكل العملة، وقد أكد السيسي أن الإدارة المصرية ستذلل العقبات أمام الشركات.

قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأمريكي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر لقاءين مع الشركات الأمريكية، وأكد على حرص مصر على تطوير الشراكة القائمة مع أمريكا.