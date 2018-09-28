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لواء سابق: 1500 مادة تستخدم في تصنيع المواد المخدرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:59 ص
لواء سابق: 1500 مادة تستخدم في تصنيع المواد المخدرة
اللواء سامح الكيلاني
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نعيم يوسف
 
قال اللواء سامح الكيلاني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن نجاح القوات الأمنية في مكافحة المخدرات الطبيعية، مثل الهيروين والأفيون والحشيش، أدى لانتشار "الاستروكس".

وأضاف "الكيلاني"، في تصريحات لقناة "دريم"، أن قدرة الأجهزة الأمنية للحد من المخدرات أدت إلى ابتكار التجار أنواع أخرى أرخص وأقوى تأثيرًا، يؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مجموع المواد الموجودة ويمكن تصنيع المخدرات منها حوالي 1500 مادة، وهناك عصابات في الصين تتابع جيدًا ما يتم إدراجه ضمن المواد المخدرة ويغيرون المواد في التركيبة، مشددًا على أن المخدرات جريمة عالمية.
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