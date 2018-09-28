مسرح "مارينسكي" يعرض أوبرا روسية في مسقط

أفاد المكتب الصحفي لمسرح مارينسكي للأوبرا والباليه الروسي بأن المسرح سيقدم، في 27-29 سبتمبر الجاري، أوبرا ألكسندر بورودين (1833-1887)"الأمير إيغور" في دار الأوبرا السلطانية بمسقط.





سيقود الأوبرا قائد الأوركسترا الروسي الشهير، فاليري غيرغييف، الذي صرح بأن جمهور الأوبرا السلطانية في مسقط سيتمكن من الاستمتاع بأصوات الفنانين المشاركين في الأوبرا، وهم: يفغيني نيكيتين، رومان بوردينكو، في دور "الأمير الروسي إيغور"، وتاتيانا بافلوفسكايا، وآنا ماكاروفا، في دور "الأميرة الروسية ياروسلافنا".





وسيقام في 28 سبتمبر أيضا حفل سيمفوني لأوركسترا مسرح مارينسكي للأوبرا والباليه، بقيادة غيرغييف، حيث يتضمن البرنامج أعمال المؤلفين الروس إيغور سترافينسكي (1882-1971)، وسيرغي بروكوفييف (1891-1953).