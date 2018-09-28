آيتن عامر تكشف سر عدم حضورها مهرجان الجونة





كشفت الفنانة آيتن عامر، عن أنها لم تحضر فعاليات مهرجان الجونة بسبب زيادة وزنها الكبيرة بعد الحمل، إذ زادت 25 كيلو ولم تخسر منها سوى 5 فقط، وأمامها مشوار طويل للعودة إلى وزنها الطبيعي.





وأكدت في تصريحات صحفية أنها لا تريد العودة للفعاليات الفنية خوفًا من انتقادات الجمهور اللاذعة بسبب زيادة وزنها.

ولفتت إلى أن النجوم أصبحوا يتعرضون للكثير من الشتائم والألفاظ الجارحة والسخرية بشكل مؤذ.











