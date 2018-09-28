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عاجل.. تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد محمد صلاح والسبب رونالدو (فيديو)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:02 ص
عاجل.. تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد محمد صلاح والسبب رونالدو (فيديو)
ابراهيموفيتش وصلاح ورونالدو
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محمد الصو
 

اعترض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوس أنجلوس الأمريكي، على فوز المصري محمد صلاح، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف بالموسم.

 

وكان صلاح حصد الجائزة عن هدفه بمرمى إيفرتون، ضمن منافسات البريميرليج في الاحتفالية التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وقال ابراهيموفيتش في تصريحات له نُشرت عبر الصفحة الرسمية للفريق الأمريكي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " أعتقد أن هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مرمى يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، هو من يستحق الجائزة بشكل كبير".

 

وأضاف، " لم أتوقع فوز هدف صلاح، لا أرى أنه الأفضل بين الأهداف المرشحة".

 

واختتم: "بالطبع لم أشاهد الأهداف المرشحة أو الحفلة التي أقيمت، لأنه لم يتم ترشيح هدفي وبالتالي ليس لهم أي قيمة لدي".

 

وكان السلطان توج بجائزة ألياسون ميريت، والتي تمنحها السلطات السويدية للأشخاص المؤثرين في العلاقات السويدية الأمريكية سواء فنية أو رياصية أو سياسية.


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