رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف أهمية توقيع بروتوكول مع "التعليم" لتطبيق المنظومة الجديدة

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعقيبًا على توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة التعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، إن الأزهر ووزارة التعليم قناتين شرعيتين للتعليم في مصر، وكلًا منهما يسعى لبناء الإنسان المصري فكريًا، وبناء عقلية مستنيرة قادرة على الإبداع والتطوير.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هذا يتم بالخروج عن الانظمة التعليمية المتوارثة القديمة، لافتًا إلى أن وزارة التعليم والأزهر خرجوا من هذه العباءة في المواد الثقافية والتى يشتركوا فيها معًا، بينما الأزهر يختلف عن التربية والتعليم في المواد الشرعية.



وتابع، أن البرتوكول ينص على تدريب معلمي المرحلة التمهيدية والصف الاول الابتدائي على الأنظمة التى اتيحت لهم، واتاحت الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، وتوفير التابلت لطلاب الثانوية العامة، وتجهيز المباني الخاصة بالصف الأول الثانوي وإعدادها لتفعيل دور التابلت في المعاهد الخاصة بالتعليم الازهري على مستوى الجمهورية، بتوصيل الإنترنت لهذه المعاهد.

