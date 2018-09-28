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طلاب مدرسة بالمنيا يؤدوا طابور الصباح في الشارع (فيديو)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
طلاب مدرسة بالمنيا يؤدوا طابور الصباح في الشارع (فيديو)
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احمد الخميسي
 
أداء طلاب مدرسة كفر خزام التابعة لإدارة ديرمواس، طابور الصباح وسط شوارع القرية المجاورة للمدرسة.

فالمدرسة عبارة عن منزل مكون من ثلاث حجرات ضيقة سيئة التهوية، ومخالفة للمواصفات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، وتوجد بها دورة مياه واحدة، وعدد تلاميذها أكثر من 300 طالب على فترتين وأن المدرسة تأسست عام 1906، أي منذ ما يقرب من 112 عاما.

فالقرية تحتوي على مجمع مدارس يطلق عليه "مجمع العاشر من رمضان"، وهو عبارة عن مبنى مكون من 25 حجرة دراسية، يتم استغلال 11 فصلا فقط منها لمدرسة العاشر، وفصلين للحضانة، والباقي 12 فصل جاهز بالكامل ومغلق، والمبني يبعد 300 متر فقط عن مدرسة كفر خزام، وسط تساؤلات عن عدم نقل التنفيذيين المدرسة للمجمع التعليمي.
 
المزيد عن: مدرسة محافظات طابور صباحي المنيا الشارع
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