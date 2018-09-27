نقيب الصيادلة: الدواء في مصر أمن وفعال



وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن إدارة التفتيش الصيدلي الآن تقوم بعملها بشكل جيد.



وتعليقا على حملات التفتيش الصيدلي ضد المخالفين وضبط عقار "الفالزرتان"، قال "عبيد" إن مصر الآن خالية من «الفالسارتان» الذي يحتوي على المواد الشائبة، والذي صدر قرار بمنع تداوله في 2017.



وكان رجال رجال الأمن بالقاهرة، قد ضبطوا مخزن أدوية بدون ترخيص بمصر القديمة، وتم استهداف المخزن بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وعثر بداخل المخزن على 3398 علبة دواء مختلفة الأنواع جميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة.



قال محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مصادرة الأدوية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات "يؤكد أن الدواء في مصر أمن وفعال".