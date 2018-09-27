ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقيب الصيادلة: الدواء في مصر أمن وفعال

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:56 م
نقيب الصيادلة: الدواء في مصر أمن وفعال
محي عبيد
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن مصادرة الأدوية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات "يؤكد أن الدواء في مصر أمن وفعال".

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، اليوم الخميس، أن إدارة التفتيش الصيدلي الآن تقوم بعملها بشكل جيد.

وتعليقا على حملات التفتيش الصيدلي ضد المخالفين وضبط عقار "الفالزرتان"، قال "عبيد" إن مصر الآن خالية من «الفالسارتان» الذي يحتوي على المواد الشائبة، والذي صدر قرار بمنع تداوله في 2017.

وكان رجال رجال الأمن بالقاهرة، قد ضبطوا مخزن أدوية بدون ترخيص بمصر القديمة، وتم استهداف المخزن بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وعثر بداخل المخزن على 3398 علبة دواء مختلفة الأنواع جميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة.
المزيد عن: محي عبيد صيادلة اخبار مصر أدوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 12:40:04 AM