ساسولو يهزم سبال بهدفين في الكالتشيو

عاد ساسولو بانتصار ثمين بثنائية نظيفة على مضيفه سبال، بملعب الأخير، في ختام الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وسجل ثنائية ساسولو كل من كلود أدجابونج (ق59) وأليساندرو ماتري (ق90)، ليمنحا فريقهما نقاط المباراة الثلاث.





بالتالي يرفع ساسولو حصيلته من النقاط إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، خلف كل من يوفنتوس المتصدر وله 18 نقطة، والوصيف نابولي ولديه 15 نقطة، بينما تجمد رصيد سبال عند تسع نقاط في المركز الثامن من الكالتشو.



