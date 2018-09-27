ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ساسولو يهزم سبال بهدفين في الكالتشيو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:48 م
ساسولو يهزم سبال بهدفين في الكالتشيو
طباعة
وكالات
 
عاد ساسولو بانتصار ثمين بثنائية نظيفة على مضيفه سبال، بملعب الأخير، في ختام الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثنائية ساسولو كل من كلود أدجابونج (ق59) وأليساندرو ماتري (ق90)، ليمنحا فريقهما نقاط المباراة الثلاث.

بالتالي يرفع ساسولو حصيلته من النقاط إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، خلف كل من يوفنتوس المتصدر وله 18 نقطة، والوصيف نابولي ولديه 15 نقطة، بينما تجمد رصيد سبال عند تسع نقاط في المركز الثامن من الكالتشو.

المزيد عن: سبال ساسولو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 11:00:10 PM