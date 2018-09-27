ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الشهاوي": السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:50 م
الشهاوي: السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم
اللواء محمد الشهاوي
طباعة
رقية جمال
 
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير استراتيجي، تعليقًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأمم المتحدة للعام الخامس على التوالي، إن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية.

وقال "الشهاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، إن الرئيس السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف، أن الرئيس السيسي عرض في الدورة السابقة استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، وقال إن المتطرف ليس من يحمل السلاح ولكنه من يمول أيضًا، وهذا العام عرض نتائج العملية الشاملة، وما حققناه من القضاء على الكتلة الصلبة للإرهاب.

وتابع: "الرئيس السيسي واتساق المواقف وثبات المبادئ هذا ما يميز سياسة مصر الخارجية".
المزيد عن: اللواء محمد الشهاوي السيسي الامم المتحده اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 10:50:02 PM