"الشهاوي": السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير استراتيجي، تعليقًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأمم المتحدة للعام الخامس على التوالي، إن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية.



وقال "الشهاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، إن الرئيس السيسي جراح بارع وضع يده على مشاكل مصر والعالم في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف، أن الرئيس السيسي عرض في الدورة السابقة استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، وقال إن المتطرف ليس من يحمل السلاح ولكنه من يمول أيضًا، وهذا العام عرض نتائج العملية الشاملة، وما حققناه من القضاء على الكتلة الصلبة للإرهاب.



وتابع: "الرئيس السيسي واتساق المواقف وثبات المبادئ هذا ما يميز سياسة مصر الخارجية".

