الكويت: مستعدون لاستضافة اليمنيين لتوقيع أي اتفاق نهائي

جدد الشيخ جابر المبارك ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، التزام الكويت الكامل باحترام سيادة واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، معربا عن استعداد بلاده لاستضافة اليمنيين لتوقيع اتفاق نهائي، إذا اتفقت الأطراف المعنية على ذلك.







وطالب المبارك مجددا، في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 73 للجمعية الأممية، بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن يتناسب مع عدد الدول العربية وحجم مساهماتها في دعم منظمات الأمم المتحدة، وفق ما نقلت "الجريدة" الكويتية، أمس الخميس.







وأكد الشيخ جابر المبارك أن "الكويت لن تألو جهداً في مساندة الفلسطينيين حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل"، معتبرا أنه "لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن المطلوب تسوية تحفظ وحدة البلاد وتحقق طموحات شعبها".